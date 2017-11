यूपी की जेलों में अब अपराधियों के साथ गधे भी काटते हैं सजा

वैसे भी पेड़ खराब करना बड़ा जुर्म है फिर एेसे प्रदूषण भरे माहौल में सो बेचारे गधे चार दिन तक जेल में भूखे प्यासे सड़ते रहे।

जालौन (जेएनएन)। यूपी में पहुंच वाले भले ही बड़े बड़े जुर्म करके खुले अाम घूमते रहें लेकिन आम आदमी को जेल की हवा खानी पड़ती है। लेकिन यहां मामला कुछ अलग है।जेल से लोगों की रिहाई के बारे में तो आपने अच्छे से सुना है, पर क्या कभी आपने जानवरों की रिहाई के बारे में भी सुना है।

बात है जालौन के उरई की जहां पर जेल के बाहर ही जेलर ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। वह नियमित इनकी देखभाल भी करते हैं। बगीचा खुले में होने के कारण अक्सर जानवर पेड़ खराब कर जाते हैं। चार दिन पहले भी यही हुआ करीब चार पांच गधों ने जेलर की बगिया में धावा बोल दिया और फिर देखते ही देखते उन्होंने काफी नुकसान कर दिया। इस जेल से आठ गधों को रिहा किया गया। इन गधों ने जेल के बाहर लगे पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाया था। इसी जुर्म में इन्हें 24 नवंबर को जेल में बंद किया गया था।

दरअसल जेल सुपरिटेंडेंट सीताराम शर्मा ने हजारों रुपये खर्च कर पेड़-पौधे मंगवाए थे। जिसे जेल में लगाया जा सके, लेकिन बाहर घूम रहे इन आठ गधों ने पेड़-पौधों को रौंद दिया। इस जुर्म के लिए इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। चार दिन तक जेल में रहें इन आठ गधों को जमानत दे दी गई है।

These donkeys had destroyed some very expensive plants which our senior officer had arranged for planting inside jail and despite warnings the owner let loose his animals here so we detained the donkeys: RK Mishra,Head Constable, Urai Jail pic.twitter.com/TnQgcO650F