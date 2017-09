बाढ़ पीड़ितों को भी मुआवजा देगी प्रदेश सरकार : योगी आदित्यनाथ

लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव के समय सरकार चुनाव के समय हमने सोचा था कि हमारी सरकार आयी तो किसानों का ऋण माफ होगा।

गोरखपुर (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब भरोसा है कि प्रदेश के किसान तथा गरीब की हालत में सुधार आएगा। गोरखपुर में आज उन्होंने किसान ऋण मोचन योजना के तहत पात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का किसान बीते 15 वर्ष से बेहद हताश तथा निराश था। लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव के समय सरकार चुनाव के समय हमने सोचा था कि हमारी सरकार आयी तो किसानों का ऋण माफ होगा। प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही हमने निर्णय किया था हमारा पहला काम किसानों का ऋण माफ करने का होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मोदी ने चुनाव के समय हर मुद्दे को उठाया था। प्रधानमंत्री हर जगह पर कहते थे कि देश तभी खुशहाल होगा जब किसान खुशहाल होगा। हमने प्रदेश के किसान तथा गरीब की हालत सुधारने का बीड़ा उठाया है।

उन्होंने कहा कि आज नवरात्र का शुभारंभ है, मैं सभी लोगों के उन्नति की कामना करता हूं। प्रदेश की सरकार भविष्य में किसानों के खुशहाली के लिए कई योजनाएं लाएगी। हमारी सरकार में अब प्रदेश में युवाओं और किसानों के लिए कई योजनाएं होंगी। आप सभी लोग प्रदेश के विकास में योगदान दें। प्रदेश सरकार बस्ती और पिपराईच में अत्याधुनिक मिल लगाएगी। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को लेकर कोई परेशानी आ रही हो तो जिलाधिकारी से संपर्क करें।

Portion of tent collapsed due to heavy rain at CM Adityanath's speech venue in Gorakhpur; CM was present during the incident. No injuries. pic.twitter.com/inbrN4wKPK