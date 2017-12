अमिरंदर ने कहा- अच्‍छे पीएम साबित हाेंगे राहुल गांधी, सिद्धू ने बताया बब्‍बर शेर

पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह और स्‍थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी के तारीफों के पुल बांधे।

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी बहुत अच्‍छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। वह कांग्रेस अध्‍यक्ष के रूप में भी पार्टी को नई ऊंचाइयाें पर ले जाएंगे। स्‍थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने अंदाज में राहुल गांधी को बब्‍बर शेर करार दिया।

दोनों नेता कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष के चुनाव के मौके पर नई दिल्‍ली में कांग्रेस मुख्‍यालय पर मीडिया से बात कर रहे थे। कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बेहद परिपक्‍व नेता बन चुके हैं। वह कांग्रेस ही नहीं देश की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्‍होंने कहा, 'यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा मानना है कि वह बहुत अच्‍छे प्रधानमंत्री साबित होंगे।'

पत्रकारों से बातचीत करते पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह।

दूसरी आेर, पंजाब के स्‍थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने अंदाज में राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे। उन्‍होंने राहुल गांधी को बब्‍बर शेर बताया। सिद्धू बोले, 100 भेड़ों के आगे एक शेर को खड़ा कर दो तो भेड़ें शेर हो जाती हैं, 100 शेरों को के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढ़ेर हो जाते हैं। लेकिन, राहुल गांधी शेर नहीं बब्‍बर शेर है।

पत्रकाराें से बातचीत करते पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू।

इससे पहले रविवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के नाम के प्रस्ताव को लेकर नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि उनको अध्यक्ष बनाना कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं।

कैप्टन ने कहा कि वह राहुल को पार्टी के शीर्ष पद के लिए नामांकित करते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। राहुल पार्टी के नए अध्यक्ष के तौर पर बेहतर काम करेंगे। कैप्टन ने कहा कि वह राहुल को बचपन से जानते हैं। गुजरात में कुछ दिनों में उनके प्रदर्शन ने मजबूत नेतृत्व दर्शाया है।

कैप्टन ने कहा कि राहुल ने विभिन्न अवसरों पर अपनी राजनीतिक सूझ-बूझ को दर्शाया है, जो कांग्रेस के लिए कारगर सिद्ध होगी। राहुल को 'परिपक्व एवं समर्थ' राजनीतिज्ञ बताते हुए कैप्टन ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर नया जोश भरने में यह फैसला कारगर साबित होगा।

