समुद्र में नाम और नंबर लिखी बॉल फेंकने के 6 साल बाद पूरी हुई लड़की के प्‍यार की तलाश पर उसके बाद की कहानी जान कर आप दंग रह जायेंगे।

उसे चाहिए था एक साथी

एक 12 साल की किशोर लड़की को ब्‍वॉयफ्रेंड की तलाश थी इसलिए उसने एक साफ्टबॉल पर अपना नाम और नंबर लिख कर समुद्र में फेंक दिया। 6 साल बाद जब वो 18 की हो चुकी थी उसे जवाब मिला की उसकी बॉल किसी को मिल गई है। उसने उसका नाम पूछा तो बॉल पाने वाले बताया एडम और दोनों में दोस्‍ती हो गई। वे बातें भी करने लगे, तभी लड़की के सामने आई एडम की सच्‍चाई जिसने उसे हैरान कर दिया। इसके बाद लड़की ने खुद सोशल मीडिया साइट ट्वीटर पर अपनी कहानी शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई।

प्‍यार की अजीब दास्‍तान

हैले रॉबिन्स नाम लड़की ने ट्वीटर पर अपनी कहानी सुनाते हुए लिखा कि अपने लिए ब्वॉयफ्रेंड की तलाश में 6 साल पहले उसने एक साफ्टबॉल पर अपना नंबर और नाम लिखकर अमेरिका के पास केंटकी में दक्षिण कैरोलिना के मायटल बीच पर समुद्र में फेंक दिया था। उसे यकीन था कि उसे किसी न किसी का संदेश जरूर मिलेगा, लेकिन जब 6 सालों तक किसी का कोई जवाब नहीं आया तो उसने उम्‍मीद छोड़ दी। हैले ने ये भी बताया कि उसकी कजिन ने तो बोतल फेंकने की सलाह दी थी पर बोतल उसे मिली नहीं तो उसने साफ्टबॉल इस्‍तेमाल कर ली। उसके बाद अचानक उसके पास जवाब आ गया। एक लड़के ने अपना नाम एडम बताते हुए कहा कि उसे वो बॉल समुद्र के किनारे मिल गया था। दोनों में दोस्‍ती हुई और बातें आगे बढ़ीं, तब हैले ने उस शख्‍स से स्नैपचैट पर आने को कहा।

When I went to the beach 6 YEARS AGO I wrote my name & number on a softball & threw it into the ocean & told cute guys to text me & I just got a text about it TONIGHT pic.twitter.com/pQvKy838MX