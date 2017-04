कुलभूषण जाधव मुद्दे पर बोले यशवंत सिन्हा, पाक से बातचीत का कोई नहीं मतलब

यशवंत सिन्हा ने कहा 70 सालों में दोनों देश के बीच रिश्तों में कोई सुधार नहीं हुआ। विश्वास में कमी इसका सबसे बड़ा कारण है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। भारत-पाक रिश्तों में हमेशा ही तनातनी रही है। इन दिनों कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप पाकिस्तान में फांसी की सजा के मुद्दे पर, यहां सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है। इस गंभीर मुद्दे पर एक के बाद एक राजनीतिक बयान बाजी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने इस मुद्दे पर कहा पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है।

पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर सिन्हा ने कहा, '70 साल में पाकिस्तान से रिश्ते सुधर नहीं सके हैं। विश्वास नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। जब तक पाकिस्तान की तरफ से नकारात्मकता खत्म नहीं होगी तब तक बातचीत का कोई अर्थ नहीं है।'

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने शेख अब्दुल्ला की जयंती पर हुर्रियत नेताओं की कश्मीर की आजादी की मांग का समर्थन किया था। इसके बाद उनके बयान पर काफी विवाद हो गया। यशवंत सिन्हा ने उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'फारुख अब्दुल्ला हमेशा से राषट्रवादी रहे हैं। उपचुनाव के लिए राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर था। ऐसे में मुझे नहीं पता कि उनका बयान किस संदर्भ में आया।'

जम्मू-कश्मीर उपचुनाव में हिंसा पर उन्होंने कहा, 'अगर हिंसा बहुत हुई होती तो कोई भी अपनी जान खतरे में डालकर वोट करने नहीं आता है।'

इसके अलावा सिन्हा ने हुर्रियत नेताओं से बात करने पर कहा, 'आज अगर आप अलगाववादियों से बातचीत के लिए कहते हैं तो आपको राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता है। क्या इसका मतलब है कि अटलजी राष्ट्रद्रोही थे?'

These days,if you talk of dialogue with separatists,then you are called anti-national.Does it mean Atalji was anti-national?:Yashwant Sinha pic.twitter.com/yNhF56BsbN