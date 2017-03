छत्‍तीसगढ़ के बस्‍तर में सुरक्षाबलों के साथ एनकाउंटर में एक महिला नक्‍सली की मौत हो गयी।

बस्‍तर (एएनआई)। छत्‍तीसगढ़ के बस्‍तर स्‍थित जगदलपुर में गुरुवार को एक एनकाउंटर के दौरान एक नक्‍सली की मौत हो गयी।

सूत्रों के अनुसार, एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने एक महिला नक्‍सली को ढेर कर दिया। नक्‍सली के पास से हथियार भी बरामद किए गए।

Chhattisgarh: 1 woman naxal killed in encounter with security forces in Bastar's Jagdalpur; arms & ammunition also recovered in search ops. pic.twitter.com/xPKHyXeveC