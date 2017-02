कंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्‍या से गुस्‍साई हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्‍ड ट्रंप को जमकर लताड़ लगाई है। इस बाबत उन्‍होंने कई सवाल भी किए हैं।

नई दिल्‍ली/वाशिंगटन (जेएनएन)। अमेरिका के कंसास में नस्‍लीय हिंसा का शिकार हुए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला की हत्‍या से आहत यूएस की पूर्व प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप पर जमकर हमला बोला है। हिलेरी ने ट्रंप से इस बाबत जवाब मांगते हुए हुए ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इस मामले में चुप्पी तोड़ने की मांग की है।

बढ़ रहे अपराध

उन्होंने लिखा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार धमकी और नफरत भरे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इस पर अमेरिका का राष्ट्रपति का क्या कहना है? उन्हें इस मामले में चुप्पी तोड़कर आगे आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधे शब्दों में कहा कि हमें अमेरिका के राष्ट्रपति को उनका काम बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद ही पूरे मामले पर अपना जवाब देना चाहिए।

With threats&hate crimes on rise, we shouldn't have to tell Pres Trump to do his part. He must step up & speak out: Hillary Clinton #Kansas pic.twitter.com/eMKL9hEFQR