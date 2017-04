जानिए, आखिर किस बात पर एक मिनट तक हंसते रहे PM मोदी और शेख हसीना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब एक मंच पर थे तो एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री जमकर हंसे। जानिए उस वाकये के बारे में

नई दिल्ली, एएनआई। जब हैदराबाद हाउस में द्विपक्ष्‍ाीय मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्‍लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद साझा बयान दे रहे थे तब एक मजेदार वाकया हुआ। इसके चलते दोनों प्रधानमंत्री समेत पूरे हॉल में मौजूद लोग हंसने लगे।

दरअसल जब मंच पर दोनों पीएम मौजूद थे तो उसी दौरान उद्घोषक (अनाउंसर) ने औपचारिक तस्वीरों के लिए उनसे स्‍टेप डाउन (नीचे उतरने) के लिए कहा। पीएम मोदी ने भी मंच पर शेख हसीना की तरफ नीचे उतरने का इशारा किया। उसके बाद जब दोनों नेता नीचे उतर रहे थे तब पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए एक बार फिर 'स्टेप डाउन' कहा।

#WATCH: This funny moment happened live at Hyderabad House during PM Modi and Bangladesh PM Sheikh Hasina's joint statement. pic.twitter.com/Z1D7AbB3eb