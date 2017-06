आधार नहीं होने पर सरकारी लाभ से नहीं किया जाएगा वंचितः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट मे अगले आदेश तक आधार कार्ड नहीं होने वाले नागरिक के लिए एक राहत भरा फैसला किया है।

नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या आधार नंबर नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट की अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।

