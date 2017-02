कंसास में हुई भारतीय इंजीनियर की हत्‍या के मामले में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने पहली बार इस मामले की निंदा करते हुए अपनी चुप्‍पी तोड़ी है।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। अमेरिका के राष्‍ट्रपति ने कंसास में हुई भारतीय इंजीनियर की हत्‍या में पहली बार चुप्‍पी तोड़ते हुए इसकी निंदा की है। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्‍होंने इस मामले का जिक्र किया और इस पर दो मिनट का मौन रखकर हमले में मारे गए श्रीनिवास को श्रद्धांजलि भी दी। इस मामले पर चुप्‍पी साधने को लेकर ट्रंप की लगातार आलोचना हाे रही थी। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला और अौर राष्‍ट्रपति चुनाव में उनकी प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन ने भी इस मुद्दे पर उन्‍हें घेरा था और उनसे जवाब मांगा था। उनका कहना था कि इस मामले में उनके जवाब के लिए किसी को उन्‍हें बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्‍होंने आराेप लगाया था कि ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से ही कंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्‍या हुई है।

