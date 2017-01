पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रोकी जिंदगी की रफ्तार, पटनीटॉप में फंसे कई पर्यटक

पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण सामान्‍य जनजीवन प्रभावित हो गयी है। ऐसे में पटनीटॉप में फंसे पर्यटक जल्‍द से जल्‍द वापसी चाहते हैं।

श्रीनगर (एएनआई)। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त है। पटनीटॉप में जारी बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर में जल और बिजली सप्लाई प्रभावित है पटनीटॉप में यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

राजौरी, पुंछ के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला सुरंग भी बर्फ से ढका है जिसे इससे उबारना काफी आवश्यक है। मुगल रोड के एक स्थानीय ने बताया कि यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गयी है। इस मुश्किल से निजात के लिए वहां के स्थानीय लोग स्थायी समाधान चाहते हैं।

पटनीटॉप स्थित होटल के मैनेजर ने बताया, बर्फबारी के कारण प्रभावित हुई जल और बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने में जुटे हैं। जल्द से जल्द इन दोनों सेवाओं को ठीक कर लिया जाएगा।

पटनीटॉप में बर्फबारी के कारण कई पर्यटक फंसे हैं और वहां आधारभूत सुविधाओं में कमी के कारण वे जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण मनाली का तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस, कल्पा -5.0 डिग्री सेल्सियस, शिमला का तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस है।

Problems arising out of affected water and power supply, both should get resolved as soon as possible: Hotel manager, Patnitop pic.twitter.com/22gJGXNzl2

— ANI (@ANI_news) January 19, 2017