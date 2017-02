क्षतिग्रस्‍त वॉरशिप ‘आइएनएस बेतवा’ को अगले साल के अप्रैल तक ठीक कर लिया जाएगा, फिलहाल इसे सही स्‍थिति में लाया गया है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। मुंबई डॉकयार्ड में 6 दिसंबर को एक हादसे में क्षतिग्रस्त वॉरशिप ‘आइएनएस बेतवा’ को अगले साल के अप्रैल माह तक फिर से ऑपरेशनल कर लिया जाएगा। इस हादसे में दो नाविकों की मौत हो गयी थी और 14 अन्य घायल हो गए थे।

#INSBetwa, that tipped over at Naval Dockyard in Mumbai in Dec 2016, salvaged to its upright position, will go operational by April 2018

