F-1 रेसिंग: भारतीय मीडिया को मुझमें सिर्फ कमी क्यों नजर आती है: माल्या

भारतीय मीडिया पर विजय माल्या जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि मीडिया के लोगों को सिर्फ उनमें कमी क्यों नजर आती है।

नई दिल्ली(जेएनएन)। बैंकों के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक विजय माल्या लंदन में हैं। भारतीय कानून को ठेंगा दिखाते हुए वो बयानबाजी करते हैं। विजय माल्या अपने आप को फुटबॉल को वो बॉल बताते हैं, जिसे देश की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा किक कर रही हैं। एफ-1 रेसिंग में अपनी मौजूदगी को वो देश के लिए सम्मान बताते हैं। अपने ऊपर हो रहे चौतरफा हमले के लिए वो मीडिया को जिम्मेदार बताते हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया को उनकी कामयाबी क्यों नहीं नजर आ रही है।

Very unfortunate that Indian media do not share pride that an Indian entry into Formula 1 is so successful. Only focussed on blasting me. — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) February 23, 2017

विजय माल्या ने अपनी एफ-1 टीम और खुद के बारे में तारीफों के पुल बांधे, लेकिन जब उन्हें मीडिया से प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो भारतीय मीडिया को कोसना शुरू कर दिया।

Very proud to launch the 2017 Sahara Force India challenger.It is my job and duty as Team Principal.Very sad to see Indian media comments — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) February 22, 2017

लेकिन विजय माल्या को सोशल साइट पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपने कोई बेहतरीन काम नहीं किया है। सच तो ये है कि आपके कारनामों की वजह से देश शर्मशार है।

@TheVijayMallya Don't want to share any pride with a person who has looted away tax payers money & who doesn't pay his employees — Ravi Lamba (@RaviLamba1) February 23, 2017

कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि अपने आपको पाक साफ बताने के लिए मीडिया को कोसना सही नहीं है।

बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ लेकर फरार माल्या पर प्रवर्तन निदेशालय ने घेराबंदी की थी। माल्या ने अपनी किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए कई बैंकों से हजारों करोड़ कर्ज लिए। लेकिन कर्ज अदायगी के नाम पर आनाकानी करने लगे। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक विजय माल्या ने किराया, रिपेयर और दूसरे काम के नाम पर 3500 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।

यह भी पढ़ें: ब्रिटेन में एफ-1 कार के लॉन्चिंग कार्यक्रम में दिखे वांछित विजय माल्या