जानिए, किंगफिशर डूबने के लिए विजय माल्या ने किसको ठहराया जिम्मेदार

भारत का एविएशन रेगुलेटर ए 320 एनईओ हवाई जहाजों में लगाए गए प्रेट्ट एंड व्हिट्नी इंजनों की जांच कर रहा है।

नई दिल्ली, जेएनएन। बैंक से करोड़ों रुपये का लोन लेकर देश से लंदन भागे विवादास्पद कारोबारी विजय माल्या ने किंगफिशर एयर लाइंस व्यवसाय को डूबने के लिए प्रेट्ट एंड व्हिट्नी (पीडब्ल्यू) इंजन को जिम्मेदार ठहराया है।

माल्या ने ट्वीटर पर कहा कि वे आईएई कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने जा रहे हैं जो पीडब्ल्यू समूह की कंपनी है। ताकि, किंगफिशर एयरलाइंस को सप्लाई किए गए डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट इंजन को लेकर वह कंपनी मुआवजे की भरपाई करे।

We have sued IAE a Pratt & Whitney Group Company for compensation towards defective aircraft engines supplied to Kingfisher Airlines.