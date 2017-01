दिल का दौरा पड़ने से मशहूर अभिनेता ओमपुरी का 66 साल की आयु में निधन

मशहूर अभिनेता और पद्मश्री ओमपुरी का शुक्रवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

मुंबई (जेएनएन)। फिल्म अभिनेता ओम पुरी का शुक्रवार सुबह 66 वर्ष की उम्र में दिल का दौरान पड़ने से निधन हो गया है। ओम पुरी भारतीय फिल्म जगत के जानेमाने अभिनेता थे और उनका पैरेलल सिनेमा में बड़ा योगदान था। ओमपुरी के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है।

The Prime Minister condoles the passing away of actor Om Puri & recalls his long career in theatre & films.

वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ओमपुरी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है, "ओमपुरी के निधन से भारतीय सिनेमा को गहरी क्षति पहुंची है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।"

Saddened by the demise of veteran actor Om Puri, his death is an irreparable loss to Indian cinema.May God render peace to the departed soul

— Arun Jaitley (@arunjaitley) January 6, 2017