स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हुए कटियार, वाड्रा ने साधा BJP पर निशाना

भाजपा द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की सूची में विनय कटियार का नाम शामिल किये जाने पर राबर्ट वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधा है।

नई दिल्ली (आईएएनएस)। भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की अपनी दूसरी सूची में विनय कटियार का नाम शामिल किया है, इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधा।

वाड्रा ने ट्वीट कर कहा, 'दागी अतीत और अपने बयानों से महिलाओं का अपमान करने वाले व्यक्ति का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में देखकर सच में हैरान हूं। भगवान हमें बचाए।' वाड्रा की यह टिप्पणी कटियार को लेकर हैं।

Really shocks me to see a name in star campaigner list with tainted past & who completely disrespects women with his comments.

God save us!🙏 pic.twitter.com/Uc1sIoRJ6t

— Robert Vadra (@irobertvadra) February 3, 2017