हैदराबाद में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में अमेरिकी गिरफ्तार

हैदराबाद के एमएनसी कंपनी में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक को चाइल्‍ड पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया गया है।

हैदराबाद (एएनआई)। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में यहां की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक जेम्स किर्क जोंस को बुधवार को हिरासत में लिया गया। उसपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड और अपलोड करने के आरोप हैं।

हैदराबाद की सीआइडी, आइजी सौम्या मिश्रा ने बताया, ‘किर्क के पास से पोर्नोग्राफी से जुड़े 29,000 से भी अधिक वीडियो और इमेज बरामद हुआ है। इन सबूतों की तहकीकात की जाएगी और इसमें शामिल भारतीय नागरिकों का भी पता लगाया जाएगा।‘

More than 29000 videos&images recovered: Saumya Mishra (IG,CID)on arrest of US national James Kirk Jones for possession of child pornography pic.twitter.com/Uo2aPoMWE4

— ANI (@ANI_news) January 18, 2017