मोदी-ट्रंप मुलाकात से पहले भारत को बड़ी कामयाबी, सलाउद्दीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित

अमेरिका ने हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन को 'वैश्विक आतंकी' माना है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी को बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने हिज्बुल मुजाहिद्दीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकी' घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप और मोदी एक साझा बयान भी जारी करेंगे जिसमें आतंकी सैयद सलाउद्दीन का भी जिक्र होगा।

US Department of State has designated Syed Salahuddin as a Specially Designated Global Terrorist (SDGT). pic.twitter.com/9lcshmPZ0E