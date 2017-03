लैगिंग पहने दो लड़कियों को United Airlines ने विमान में सफर करने से रोका

खुली सोच रखने वाले अमेरिका में वहां की यूनाइटेड एयरलाइंस ने लैगिंग पहने दो लड़कियों को अपने विमान में सफर करने से रोक दिया। कंपनी का कहना है कि यह उनके नियमों के खिलाफ है।

वाशिंगटन (रॉयटर)। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने दो लड़कियों को विमान में यात्रा करने से महज इसलिए मना कर दिया क्‍योंकि इन दोनों ने लैगिंग पहन रखी थी। इस बाबत जब सोशल मीडिया पर एयरलाइंस कंपनी का मजाक बनाया गया तो कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि लड़कियों का लैगिंग पहनकर विमान में सफर करना कंपनी नियम के खिलाफ है। विमानन कंपनी के इस रवैये के बाद इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर मानों कमेंट्स की बाढ़ आ गई।

इस मुद्दे पर एक चश्‍मदीद शेनन वाट्स ने ट्वीट करते हुए कहा कि दोनों लड़कियों को अपनी ड्रेस बदलने या फिर लैगिंग के ऊपर कुछ दूसरी चीज पहनने के बाद ही उन्‍हें विमान में यात्रा करने के की अनुमति दी गई। जिस विमान में यह वाकया पेश आया वह डेनवर से मिनियापोलिस जा रहा था। सोशल मीडिया पर मचे हो-हल्‍ले के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी अपने जवाब में अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि यूनाइटेड पास ट्रेवलर के लिए कंपनी के कुछ अलग नियम हैं, जिनपर वह ल‍ड़कियां फिट नहीं बैठी, इसलिए ही उन्‍हें विमान में यात्रा करने से मना किया गया।

The passengers this morning were United pass riders who were not in compliance with our dress code policy for company benefit travel.

इस मुद्दे ने एक विवाद को हवा दे दी है। इसके सोशल मीडिया में आने के बाद से ही इस पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। इस विवाद में अब कुछ सेलिब्रिटी भी कुद गई हैं जिन्‍होंने इस वाकये के लिए एयरलाइंस कंपनी की कड़ी आलोचना की है। कुछ ने इसको लेकर कंपनी का मजाक भी बनाया है। गौरतलब है कि लैगिंग को लेकर कई जगहों पर अलग-अलग नियम लागू हैं। स्‍कूलों में इसको पहनने पर प्रतिबंध है और लैगिंग पहनकर आने वाली छात्राओं को स्‍कूल में एंट्री नहीं दी जाती है।

I have flown united before with literally no pants on. Just a top as a dress. Next time I will wear only jeans and a scarf.