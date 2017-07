बाल-बाल बचे गृह राज्यमंत्री रिजिजू, हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

रिजिजू के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पडी। हेलीकॉप्टर में सवार रिजिजू समेत सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

नई दिल्ली, पीटीआई। गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू मंगलवार को एक हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। दरअसल, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में खराब मौसम के कारण रिजिजू के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पडी। हेलीकॉप्टर में सवार रिजिजू समेत सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

