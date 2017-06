LOC पर भारत ने दिया पाक को करारा जवाब, दो सैनिक ढेर

पाकिस्तान राजौरी, पुंछ के सैन्य चौकियों व गांवों को बेवजह बना रहा निशाना...

जागरण संवाददाता, राजौरी। अकारण गोलाबारी कर रहे पाकिस्तान को भारतीय सेना ने फिर सबक सिखाया है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के दो सैनिक ढेर कर दिए हैं। बौखलाए पाक ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर गोलाबारी तेज कर दी है। इसका भारतीय सेना मुस्तैदी से जवाब दे रही है।

पाकिस्तानी सेना ने लगातार छठे दिन राजौरी और पुंछ में सैन्य चौकियों व रिहायशी क्षेत्रों को अकारण निशाना बनाया है। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास आठ सेक्टरों पर फायरिंग कर रहा है। कभी राजौरी के नौशहरा, लाम, कलसियां व झंगड़ सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है तो कभी पुंछ जिले के ¨भबर गली, कृष्णा घाटी, बलनोई व मनकोट सेक्टर पर गोले बरसाए जा रहे हैं।

पाक सेना इन सेक्टरों की 20 से अधिक सैन्य चौकियों व 10 गांवों को बार-बार टारगेट कर रही है। गुरुवार को जब दुश्मन ने भारतीय सेना को उकसाने व तनाव बढ़ाने के लिए यह हरकत शुरू की तो ¨भबर गली सेक्टर में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को अपने दो जवानों से हाथ धोना पड़ा। कइयों के घायल होने की भी सूचना है। बावजूद इसके पाक सेना ने नौशहरा में गोलाबारी जारी रखी हुई है।

सैन्य अधिकारी भी सीमा पर

भारतीय सेना के उच्चाधिकारी सीमा पर मौजूद रहकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीमा पार से हो रही गोलाबारी से सीमांत क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। पाक सेना गोलाबारी की आड़ में बार-बार भारतीय क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सतर्क जवान इसे हर बार नाकाम बना रहे हैं।

Rajouri: Ceasefire violation by Pakistan along LoC in J&K's Naushera sector, from 02:00 pm today. Indian army retaliating. Firing on pic.twitter.com/3MU6ClWpOO