छत्‍तीसगढ़ के बीजापुर में नक्‍सलियों के साथ मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए।

बीजापुर (एएनआई)। बीजापुर के मिर्तुर में शुक्रवार को नक्‍सलियों के साथ एनकाउंटर में दो जवान शहीद हो गए और दो के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है।

Chhattisgarh: Another jawan succumbs to injuries in an encounter with Naxals in Mirtur area of Bijapur, death toll rises to 2.