अन्‍नाद्रमुक के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण को आरके नगर से उम्‍मीदवार के तौर पर उतारा गया है।

चेन्‍नई (एएनआई)। सत्‍तारूढ़ अन्‍नाद्रमुक ने बुधवार को वीके शशिकला के भतीजे व पार्टी के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण को पार्टी उम्‍मीदवार के तौर पर आरके नगर उपचुनाव के लिए उतारा जा रहा है। यह उपचुनाव 12 अप्रैल को होगी।

अन्‍नाद्रमुक की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में बुधवार सुबह यह निर्णय लिया गया। अन्‍नाद्रमुक की प्रेस रिलीज में यह कहा गया है कि दिनाकरण की उम्‍मीदवारी पर पार्टी की महासचिव शशिकला की मुहर लगी जो अभी बेंगलुरु जेल में हैं।

शशिकला, उनके पति एम नटराजन और करीबी रिश्‍तेदार दिनाकरण और वेंकटेश को अन्‍नाद्रमुक से 2011 में जयललिता ने बाहर निकाल दिया था। सूत्रों के अनुसार, प्रशासन और पार्टी में इनका दखल काफी बढ़ गया था।

वर्ष 2015 से अपने निधन तक दिवंगत जयललिता आरके नगर विधानसभा का प्रतिनिधित्‍व करती रहीं थीं और उनका दावा था कि अन्‍नाद्रमुक के लिए यह सीट प्रभावी है।

अन्‍नाद्रमुक की ओर से अपने उम्‍मीदवार की घोषणा के तुरंत बाद द्रमुक ने भी इस विधानसभा क्षेत्र से अपना नया चेहरा मरुधु गणेश को अपने उम्‍मीदवार के तौर पर उतारा। दूसरी ओर पन्‍नीरसेल्‍वम कैंप ने कहा कि आरके नगर उपचुनाव के लिए वे अपने उम्‍मीदवार की जल्‍द ही घोषणा करेंगे।

