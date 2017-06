पाक ने इस तरह उड़ाया बुमराह का मजाक, सड़कों पर लगाया चेतावनी पोस्टर

इसी तरह का पोस्टर दिखाकर जयपुर पुलिस लोगों को ट्रैफिक पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का महत्व समझा रही थी।

फैसलाबाद, जेएनएन। आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की नो बॉल के कारण टीम इंडिया को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक पुलिस भारतीय गेंदबाज बुमराह की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नो बॉल की फोटो का इस्तेमाल ड्राइवरों को लाल बत्ती की लाइन से पीछे रहने की चेतावनी देने के लिए कर रही है।

इस फोटो में दो कारें एक तरफ लाइन के पीछे हैं और बुमरा की नो बॉल दूसरी ओर है और इसका कैप्शन है - ''इस लाइन को मत पार करो क्योंकि आप जानते हो कि यह कितनी महंगी साबित हो सकती है.'' इस कैप्शन के नीचे सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का लोगो है।

जयपुर ट्रैफिक पुलिस की हरकत पर भी नाराज हुए थे बुमराह

इसी तरह का पोस्टर दिखाकर जयपुर पुलिस लोगों को ट्रैफिक पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का महत्व समझा रही थी। यह बात बुमराह को नागवार गुजरी और वे भड़क गए। नाराज बुमराह ने ट्वीट किया, 'शाबाश! जयपुर ट्रैफिक पुलिस, आप देश के लिए श्रेष्ठ देने वाले लोगों को इस तरह से सम्मान दे रहे हैं.।लेकिन चिंता ना करें मैं आपकी उन गलतियों का मजाक नहीं बनाउंगा जो कि आप अपने काम के वक्त करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान से गलती हो सकती है।' हालांकि बुमराह के इस ट्वीट के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जयपुर से ये पोस्टर हटा लिए हैं। पोस्टर पर बुमराह की नाराजगी जाहिर करने पर कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग उन्हें इसे सीरियस न लेने की सलाह दे रहे हैं।

