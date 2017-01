AIADMK संस्थापक एम जी रामचंद्रन की 100वीं जयंती आज

तमिलनाडु की अन्‍नाद्रमुक पार्टी के संस्‍थापक व पूर्व मुख्‍यमंत्री एमजीआर की आज 100वीं जयंती है।

चेन्नई (जेएनएन)। तमिलनाडु की सत्तारुढ़ पार्टी अन्नाद्रमुक के संस्थापक और मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन का मंगलवार को 100वीं जयंती है। इस मौके पर चेन्नई के मरीना बीच पर रामचंद्रन की मेमोरियल पर लोगों की भारी भीड़ है।

राज्य सरकार ने आज के लिए पूरे राज्य में छुट्टी घोषित कर दी है। एआईएडीएमके ने आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एम जी रामचंद्रन की जन्मशती के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। पार्टी की महासचिव शशिकला आज रामचंद्रन की समाधि पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी।

पढ़ें: जयललिता को कुछ यूं याद किया सुभाष घई ने!

वहीं तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की भतीजी दीपा को भारी भीड़ के कारण एमजीआर को श्रद्धांजलि दिए बिना ही वापस लौटना पड़ा। सूत्रों के अनुसार, राजनीति में अपनी आगे की योजना के संदर्भ में वे मीडिया से आज मुखातिब होंगी।

पढ़ें: 5 अनसुनी कहानियां एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन जयललिता की, देखें तस्वीरें!

Chennai: AIADMK workers incl supporters of Deepa Jayakumar(niece of Jayalalithaa) gather at MGR's memorial on his 100th birth anniversary pic.twitter.com/miFa6u32oM

— ANI (@ANI_news) January 17, 2017