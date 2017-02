मुंबई में पटरी से उतरे मालगाड़ी के तीन वैगन, ट्रेन सेवा बाधित और यात्री बेहाल

मुंबई के राविल और कुर्ला के बीच डाउन हार्बर लाइन पर एक मालगाड़ी की तीन बोगियाें के पटरी से उतरने की वजह से रेल यातायात बाधित हो गया है।

मुंबई (एएनआई)। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के राविल और कुर्ला के बीच डाउन हार्बर लाइन पर एक मालगाड़ी के तीन वैगंस के पटरी से उतरने की वजह से रेल यातायात बाधित हो गया है। रेलकर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं और तीनों वैगंस को रास्‍ते से हटाकर यातायात सुचारू करने की कोशिश की जा रही है।

मध्‍य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक इसकी वजह से मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लॉकल भी प्रभावित हुई है, जिसके चलते लोगों को सुबह आॅफिस पहुंचने में काफी परेशानी हुई। मध्‍य रेल के पीआरओ एके सिंह ने बताया है कि मालगाड़ी की यह वैगंस वडाला और जीटीबी नगर स्‍टेशन के बीच आज सुबह करीब सवा चार बजे उतरी हैं। उनके मुताबिक ट्रैक को सही करने और मालगाड़ी की गिरी बोगियों को दुरुस्‍त करने के लिए युद्ध स्‍तर पर काम किया जा रहा है। हालांकि रेलवे ने तीन बोगियों को छोड़कर ट्रेन की 37 वैगंस को उसकी नियत जगह के लिए भेज दिया है। सिंह के मुताबिक ट्रैक को जल्‍द से जल्‍द खाली करवा लिया जाएगा।

Mumbai: 3 wagons and brake van of a goods train derailed between Ravli and Kurla on Down Harbour Line earlier today pic.twitter.com/IwLTF08eRz