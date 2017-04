रायपुर में रहमानिया चौक में आग लगने से तीन लोगों की मौत

रायपुर के रहमानिया चौक में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई है।

रायपुर(एएनआइ)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहमानिया चौक में अाज सुबह एक बिल्डिंग में भीषण अाग लग गई है। आग लगने से तीन लोगों की मौत की भी खबर अा रही है। अाग सूचना मिलने ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। अाग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग लगने की असल वजह का पता नहीं चल पायी है।

Chhattisgarh: Three killed after fire broke out at Raipur's Rahmaniya Chowk. Fire tenders working on the spot to douse the flames. pic.twitter.com/3VNBjbhIIJ

— ANI (@ANI_news) April 10, 2017

गौरतलब है कि इससे पहले रविवार को रायपुर रेलवे स्टेशन पर बाइक पार्किंग में भीषण आग लग गई थी। गाड़ियों के फ्यूल टैंक बम की तरह धमाके के साथ फूटते गए और आग बढ़ती गई। कुछ लोग बाइक निकालने दौड़े, लेकिन लपटों के आगे बेबस हो गए। कुछ ही देर में आग बेकाबू हो गई और अफरा-तफरी मच गई। दमकल की 4 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में 2 घंटे लग गए। जीआरपी के अनुसार 236 दोपहिया वाहन खाक हो गए। पार्किंग में 2 हजार से अधिक दोपहिया वाहन खड़े थे। घटना की सूचना मिलते ही रेल, पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे।

आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर के हर कोने से आसमान में गहरा काला धुआं दिख रहा था। पार्किंग के एक तरफ होटल, धर्मशाला और कॉलोनी हैं, जबकि दूसरी तरफ रेलवे पार्सल गोदाम। शुक्र है कि न इधर आग फैली न जनहानि हुई।