J&k में सीआरपीएफ के जवानों पर हमले के मामले में तीन लोगों को किया गया गिरफ्तार

इसी सिलसिले में शुक्रवार तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

नई दिल्ली,एएनआई। पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में हुए सीआरपीए जवान पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल और आम जनता द्वारा इसकी तीखी आलोचना की गई थी। इसी सिलसिले में शुक्रवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Three arrested in connection with assault case of CRPF personnel in Jammu and Kashmir.