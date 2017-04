जम्मू-कश्मीर: CRPF जवानों के साथ बदसलूकी मामले में 5 गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर में CRPF जवानों के साथ हुई बदसलूकी मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

श्रीनगर, एएनआई। जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों के साथ अभद्रता मामले में पांच लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले पर जम्मू-कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य कहा है कि बदसलूकी करने वाले लोगों में से 11 लोगों को पहचान लिया गया है। जिसमें में से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जबकि दो लोगों से पूछताछ चल रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है।

11 identified, 5 of them arrested, 2 others being questioned & the main accused is absconding: SP Vaid, J&K DGP on CRPF assault video. pic.twitter.com/er2xiffIhN