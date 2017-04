जब बेंजामिन नेतन्याहू PM मोदी से बोले-इजरायल को बेसब्री से इंतजार है आपका

इजरायल के लोग बेसब्री से आपकी ऐतिहासिक यात्रा का इंतजार कर रहे हैं।' नेतन्याहू के इस ट्वीट को बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने रीट्वीट भी किया।

नई दिल्ली,जेएनएन । इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश के लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इजरायल यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के जवाब में ट्वीट करके कहा, 'अवकाश की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त।

Thank you, my friend, for your kind holiday greeting. The people of Israel eagerly await your historic visit. https://t.co/Is1NmfWiMF