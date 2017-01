दिल्ली पहुंचे अबुधाबी के क्राउन प्रिंस, पीएम मोदी ने किया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत किया।

नई दिल्ली(एएनआई)। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मंगलवार को अपनी भारत यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत किया।

#WATCH PM Narendra Modi receives the Crown Prince of Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, at Delhi airport. pic.twitter.com/GaqoE9UmAo

— ANI (@ANI_news) January 24, 2017