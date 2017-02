श्रीनगर के बैंक में डकैती को अंजाम दे आतंकी फरार

आतंकियों ने बैंक की एक शाखा से दो लाख रुपये लूट लिए।

श्रीनगर (राज्य ब्यूरो)। दक्षिण कश्मीर के तुरकवांगन में गुरुवार को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर बैंक की स्थानीय शाखा से तीन लाख की नकदी लूट ली।

इस दौरान आतंकियों द्वारा चलाई गई गोली में एक बैंक कर्मी भी घायल हो गया। गत वर्ष के अक्टूबर माह से अब तक यह कश्मीर में आतंकियों द्वारा बैंक डकैती की पांचवीं और नोटबंदी के बाद चौथी वारदात है।

#FLASH J&K: Terrorists flee after looting more than 2 lakh rupees from a J&K Bank branch in Shopian district

— ANI (@ANI_news) February 16, 2017