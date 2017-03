तमिलनाडु के ट्रेडर्स यूनियन के अनुसार, पेप्सीक और कोक आदि स्वानस्य््स कर पेय नहीं हैं, इनमें नुकसानदेह रोगाणु होते हैं।

चेन्‍नई (एएनआई)। तमिलनाडु में ट्रेडर्स यूनियन ने पेप्‍सी और कोक जैसे पेय पदार्थों का बहिष्‍कार करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि यह स्‍वास्‍थ्‍यकर नहीं है, इनमें रोगाणु होते हैं।

They(Pepsi Coke) are not healthy drinks, have certain harmful germs.So we decided to boycott: Vikrama Raja,Tamil Nadu Traders Union pic.twitter.com/Yk99huKOBP