तमिलनाडु: राज्यपाल विद्यासागर राव ने मंजूर किया पन्नीरसेल्वम का इस्तीफा

चेन्नई (एएनआई)। तमिलनाडु के गवर्नर विद्यासागर राव ने मुख्यमंत्री ओ पन्नी्रसेलवम का इस्तीफा मंजूर कर उन्हें अगले सीएम के शपथ लेने तक पद पर बने रहने को कहा है। पन्नीरसेल्वम ने चिनम्मा शशिकला को विधानमंडल का नेता चुने जाने के बाद ही इस्तीफा दिया है। इसके बाद यह तय हो गया है कि शशिकला राज्य की अगली सीएम होंगी।

माना जा रहा है कि शशिकला नटराजन गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेंगी। पनीरसेल्वम को जयललिता की मत्यु के बाद तीसरी बार राज्य की सत्ता पर बिठाया गया था। इससे पहले जब जयललिता को सजा हुई थी तब खुद जयललिता ने ही पनीसेल्वम का नाम सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया था।

Tamil Nadu Governor Vidhya Sagar Rao accepts O.Panneerselvam's resignation from post of CM, asks him to continue until further arrangements. pic.twitter.com/6lzENX4IkV

