सड़कों पर सीवरेज का पानी बहाने पर अब देना पड़ेगा 2 लाख जुर्माना

इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने अाज विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है। इसके अनुसार यदि कोई सड़कों पर सीवेज का पानी बहाता है तो उसके ऊपर जुर्माने के रूप में 2 लाख तक वसूला जाएगा।

चेन्नई (एएनअाई)। तमिलनाडु में सड़कों पर सीवरेज का पानी बहाने वालों की खैर नहीं। एेसा करने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

Tamil Nadu Government introduces bill in Assembly to hike penalty upto ₹2 lakh for allowing sewage flow in streets.

