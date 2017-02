तमिलनाडु कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस उपाध्‍यक्ष ने पलानीस्‍वामी सरकार के खिलाफ वोट देने का निर्देश दिया है।

चेन्नई (जेएनएन)। तमिलनाडु कांग्रेस के विधायकों को राहुल गांधी ने विश्वास मत के खिलाफ वोट देने का निर्देश दिया है।

सभी सस्पेंस को खत्म करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा में शनिवार को आने वाले विश्वास मत में तमिलनाडु के आठ कांग्रेस विधायकों को एडाप्पडी के पलानीस्वामी सरकार के खिलाफ वोट देने को कहा है।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एस तिरुनावुक्कासार को यह निर्देश शुक्रवार देर शाम को आधिकारिक तौर पर दिया गया।

इसके पहले तिरुनावुक्कासार चेन्नई मुख्यालय में अपने विधायकों से मिले थे और मीडिया को बताया था कि हाइ कमान बाद में फैसला लेंगे। उन्होंने बताया, ‘हम शनिवार सुबह 9 बजे फिर मिलेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे।‘

Conveyed our stand to leadership,waiting for their direction,but all our 8 MLAs will attend trust vote:S Thirunavukkarasar,TN Congress chief pic.twitter.com/CiqQZ7xjWf

— ANI (@ANI_news) February 17, 2017

बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं और विधानसभा में एआईएडीएमके के 134 विधायक हैं। अब बहुमत के लिए 118 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत है। आर नटराजन के खिलाफ जाने के बाद भी पलानीस्वामी का दावा है कि उनके पास बहुमत से 5 ज्यादा 123 विधायकों का समर्थन है।