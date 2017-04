स्वीडन: सेंट्रल स्टॉकहोम में ट्रक ने लोगों को कुचला, PM ने कहा- आतंकी हमला

स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में तीन लोग मारे गए।

स्टॉकहोम एपी। शुक्रवार को उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब स्वीडन के सेंट्रल स्टॉकहोम में एक डिपार्टमेंट स्टोर से लॉरी जा टकरायी। प्रधानमंत्री स्टेफन लोफवेन ने इस घटना को संभावित आतंकी हमला करार दिया है। स्वीडन के रेडियो ने कहा कि इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है। डाउन टाउन इलाके में लोगों को चारों तरफ भागते हुए देखा गया और घटनास्थल पर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था।

स्वीडन ब्रॉडकास्टर एसवीटी ने कहा कि घटनास्थल पर फायरिंग की गई है। जबकि, स्वीडन की समाचार एजेंसी टीटी ने कहा कि कई लोगों को घटनास्थल से एंबुलेंस के जरिए ले जाया गया है। टेलीविजन चैनल पर शुक्रवार को दिखाई जा रही वीडियो फुटेज में ड्रोटिंगट्टन स्ट्रीट के अहलेंस डिपार्टमेंट स्टोर के पास जिस जगह पर लॉरी टकरायी थी वहां पर धुआं निकलता हुआ देखा गया। इस जगह पर कई इमारतें और स्टोर्स हैं।

