अन्‍नाद्रमुक पार्टी की निष्‍कासित सांसद शशिकला पुष्‍पा के वकील पर पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों का ने हमला कर दिया।

चेन्नई (एएनआई)। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी अन्नाद्रमुक की निष्कासित सांसद शशिकला पुष्पा के पति और वकील पर बुधवार को चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी समर्थकों ने हमला कर दिया।

#WATCH: Suspended AIADMK MP Sasikala Pushpa's lawyer attacked outside party office by AIADMK workers in Chennai. pic.twitter.com/u10t63TmzX

