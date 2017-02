मध्‍यप्रदेश के चार शहरों से संदिग्‍ध आइएसआइ जासूसों को गिरफ्तार किया गया है।

भोपाल (जेएनएन) मध्यप्रदेश के चार शहरों से गुरुवार को एटीएस ने 11 संदिग्ध आइएसआइ जासूसों को गिरफ्तार किया है। अभी कार्रवाई जारी है।

प्राप्त खबर के अनुसार, राज्य के चार शहर- जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और सतना से इन्हें गिरफ्तार किया गया है।

ये यहां गैरकानूनी टेलीफोन एक्सचेंज चलाते थे और इन जासूसों को सतना का बलराम नामक शख्स वित्तीय मदद देता था।

They were being funded by a person in Satna. 5 persons from Gwalior,3 from Bhopal,2 from Jabalpur,1 from Satna arrested:MP ATS chief S Shami pic.twitter.com/OTS0YJhRtG

— ANI (@ANI_news) February 9, 2017