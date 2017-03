भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना के हमले मामले को गंभीरता से लेते हुए सुषमा स्‍वराज ने बताया कि इस मामले को हमेशा श्रीलंका के पास उठाया गया है।

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने गुरुवार को बताया कि भारतीय मछुआरों के मामले पर श्रीलंका के साथ बातचीत की गयी है।

Govt through diplomatic channels has consistently taken up the matter of Indian fishermen with govt of Sri Lanka: MEA Sushma Swaraj pic.twitter.com/Tb0g6UUPmt