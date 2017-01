भारतीय नागरिक के अपहरण मामले में मलेशिया से बातचीत जारी: सुषमा

मलेशिया में एक भारतीय नागरिक के अपहरण के मामले में विेदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि वह इस मामले में मलेशियाई सरकार के साथ नियमित संपर्क में है।

नई दिल्ली (पीटीआई)। मलेशिया में अपह्रत हुए 46 साल के एक भारतीय की मदद के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत मलेशिया के अधिकारियों के साथ संपर्क में है और भारतीय नागरिक के अपहरण के मामले में बातचीत कर रहा है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘मुझे मलेशिया में हमारे उच्चायुक्त से इस मामले में एक रिपोर्ट मिली है। वह इस मामले में मलेशिया के अधिकारियों और पुलिस से बातचीत कर रहे हैं।"

We are taking this abduction very seriously. I have asked Indian High Commissioner in Malaysia to keep me informed on daily basis. https://t.co/htUX6jtbrQ

