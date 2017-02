ट्रैफिक की मार, कार से उतर सुप्रिया सुले ने की बाइक की सवारी

मुंबई महानगरपालिका के चुनाव प्रचार के लिए थाने जाने के दौरान रास्ते में ट्रैफिक को देख सुले ने बाइक की पिछली सीट का सहारा लिया और मलाड से ठाणे पहुंचीं।

मुंबई (प्रेट्र)। ठाणे में चुनावी रैली जाने के दौरान एनसीपी व लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा जिससे बचने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल का सहारा लिया और पिछली सीट पर बैठ थाने पहुंची।

Thank you bikers 🙏🏽for helping me to travel from Malad to Thane. #MumbaiTraffic #BMCpolls pic.twitter.com/1CPCzvkRKL

मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठीं सुले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी है। मलाड में चुनावी बैठक के खत्म होने के बाद दूसरे चुनावी इवेंट में जाने के लिए सुले ने कार का उपयोग किया लेकिन भारी ट्रैफिक ने उनका रास्ता रोक लिया।

इससे सुले को अहसास हुआ की वे निश्चित समय पर थाने नहीं पहुंच सकेंगी और उन्होंने पार्टी वर्कर के बाइक का सहारा लिया और ठाणे के खोपट में चुनावी रैली के लिए करीब 9.30 बजे पहुंची।

Had to take help of a biker from Malad to Thane 😒for #BMCpolls campaign due to #MumbaiTraffic ! pic.twitter.com/Te3zXUbjRP

— Supriya Sule (@supriya_sule) February 16, 2017