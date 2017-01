सहारा-बिड़ला डायरी केस: सुप्रीम कोर्ट में जांच की याचिका खारिज

सहारा बिड़ला डायरी घूस मामले की सुनवाई में सु्प्रीम कोर्ट ने पेश किए गए सबूतों को नाकाफी बताते हुए जांच की याचिका खारिज कर दी।

सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को कार्पोरेट हाउसेज की ओर से घूस दिए जाने का कोई सबूत नहीं है।

Birla-Sahara diaries case:AG Mukul Rohatgi reprsnting govt told SC there's no evidence to prove frmr Gujarat CM ws paid by corporate houses

बता दें कि सहारा-बिड़ला डायरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता 'कॉमन कॉज' के वकील प्रशांत भूषण को पुख्ता सबूतों के साथ आने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने एक कथित डायरी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कंपनियों से करोड़ों रुपये का घूस लेने का आरोप लगाया है।