गो हत्या पर रोक लगे, लेकिन दूसरे पशुओं के कटने पर नहीं: रामदास अठावले

अठावले ने कहा कि अन्य जानवरों और गोवंश के कटने पर बैन से किसानों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

नई दिल्ली, एएनआई। रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने गोहत्या पर बैन का समर्थन करते हुए कहा कि अन्य जानवरों और गोवंश को इस बैन में शामिल नहीं करना चाहिए। अन्य जानवरों और गोवंश के कटने पर बैन से किसानों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

उन्होंने सुझाव दिया है कि किसानों और गरीबों की असुविधाओं को दूर करने के लिए गोहत्या पाबंदी के दायरे से बैल, भैंस आदि गोवंश को अलग रखना चाहिये।

अठावले ने कहा कि गाय हिन्दू धर्म की आस्था का प्रतीक है। देश के कुछ प्रदेशों में गोहत्या पाबंदी कानून पहले से लागू है लेकिन कुछ प्रदेशों में एेसा नहीं है। इसलिए राज्य सरकारों को गोहत्या बंदी कानून बनाकर उसका सख्ती से पालन करना चाहिये। लेकिन गोवंश को इस पाबंदी से अलग रखने की जरूरत है क्योंकि एक समय बाद गोवंश किसानों पर आर्थिक बोझ बन जाते हैं।

Support ban on cow slaughter but not ban on slaughter of rest of cattle,as it would adversely affect farmers:Ramdas Athawale,Union Minister pic.twitter.com/PLRnayFePG