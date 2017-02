श्रीनगर में जामा मस्‍जिद के पास प्रदर्शन किया गया जिसमें लोगों ने पथराव किया और पाकिस्‍तानी झंडे दिखाए।

श्रीनगर(एएनआई)। जामा मस्जिद के पास शुक्रवार की नमाज के बाद सेनाध्यक्ष का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और पाकिस्तानी झंडे दिखाए। सेनाध्यक्ष ने कहा था कि देश में चलाए गए किसी भी ऑपरेशन को बाधित करने वाले को आतंकी समझा जाएगा और इसके लिए केंद्र की ओर से भी समर्थन दिया गया।

J&K: Stone pelted and Pakistani flags raised near Jamia Masjid after Friday prayers in a protest in Srinagar. pic.twitter.com/5LRhRvcTxP

— ANI (@ANI_news) February 17, 2017