जम्‍मू कश्‍मीर की सरकार ने लड़कियों को सशक्‍त बनाने के लिए कौशल विकास कायक्रम शुरू किया है।

राजौरी (जम्मू कश्मीर)। भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर राजौरी में गरीबी के कारण पढ़ाई पूरी न कर सकने वाली लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए ‘स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम’ शुरू किया है।

यह कार्यक्रम हस्तकला विभाग के तहत शुरू किया गया है। विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया, ‘हमारे 23 केंद्र हैं। शुरुआत में हम 700 रुपये एडवांस और हर माह 500 रुपये वेतन देते हैं।‘

Have 23centres;We give Rs500/month stipend in elementary& Rs700 in advance;After completion,girls will train others-Handicraft Asst Director pic.twitter.com/BDg1YrQeph

