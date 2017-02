श्रीलंकाई नौसेना ने 10 भारतीय मछुआरों को पकड़ा

श्रीलंकाई नेवी ने रामेश्‍वरम में नौका समेत 10 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया।

रामेश्वरम (तमिलनाडु)। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मंगलवार को श्रीलंकाई नेवी ने भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया।

रामेश्वरम से प्राप्त खबर के अनुसार डेल्फ्ट आइलैंड से नौका समेत 10 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया।

Sri Lankan Navy apprehends 10 Indian fishermen with a boat in front of Delft Island; Visuals from Rameswaram, Tamil Nadu. pic.twitter.com/4jYd5pQAuc

— ANI (@ANI_news) February 7, 2017