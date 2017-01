...जब समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कर दूंगा मुकदमा

समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि वो भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये पूरी तरह से भ्रामक खबर है।

नई दिल्ली(एएनआई)। चुनावी मौसम में नेता पाला बदल लेते हैं, सुविधा के हिसाब से बयान तो बदलते ही रहते हैं। दल बदल के पीछे अनेकों तर्क देते हैं, ये जनता के ऊपर है कि वो नेताओं के बयानों को कितनी संजीदगी से लेते हैं। ताजा मामला समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल से जुड़ी हुई है। नरेश अग्रवाल के बारे में ये खबर आई कि वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं।

इस खबर के आने के तुरंत बाद नरेश अग्रवाल ने कहा कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। वो अखिलेश यादव के साथ हैं।

I am not going anywhere, I am with Akhilesh Yadav: Senior SP leader Naresh Agarwal to ANI

इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका मकसद भाजपा को पूरी तरह से समाप्त करना है।

News of me joining BJP is baseless, I am with Akhilesh and my aim is to finish BJP in Uttar Pradesh: Naresh Agarwal,SP

