इटानगर (एएनआई)। कांग्रेस नेता केंजुम कामसी की हत्‍या मामले में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्‍टी प्रवक्‍ता तुमके बागरा के बेटे काजुम बागरा को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Kajum Bagra, son of Dy Speaker of Arunachal Pradesh Assembly Tumke Bagra arrested in connection with murder of Congress leader Kenjum Kamsi