कांग्रेस के पूर्व वरिष्‍ठ नेता एसएम कृष्‍णा जल्‍द ही भाजपा का दामन थाम लेंगे। उन्‍होंने पिछले दिनों पार्टी में अनदेखी के चलते इस्‍तीफा दे दिया था।

नई दिल्ली (एएनआई)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसएम कृष्णा अब जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इसकी जानकारी कर्नाटक के पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा ने दी है। हालांकि उन्होंने यह तो नहीं बताया कि वह कब भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे। कृष्णा ने इसी सप्ताह कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस को नेता नहीं बल्कि मैनेजर चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर उन्हें अनदेखा करने का भी आरेाप लगाया था।

कई बार अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं कृष्णा

कृष्णा का कहना था कि उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर पार्टी द्वारा की जा रही अनदेखी से वह नाराज हैं। कृष्णा यूपीए सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। वह वर्ष1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2004 से 2008 तक वह महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कृष्णा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया और 23 मई 2009 विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी थी।

He (SM Krishna) has decided to join BJP, when we don't know, will fix it soon. He is joining 100%: B.S. Yeddyurappa, BJP Karnataka President pic.twitter.com/E9mgECwzO1

— ANI (@ANI_news) 4 February 2017